“El superheroi és una forma d'idealitzar l'heroi de guerra”

Un repàs als mites dels còmics. És el comissari de l’exposició ‘Superherois Showroom’, que fins al 30 de gener es pot veure al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE). La mostra recull figures i peces oficials de l’univers Marvel.

En què consisteix aquesta mostra?

És una exposició de col·leccionisme de superherois de Marvel, amb reproduccions tant a mida real com a escala. També es fa un repàs a la història dels diferents còmics, com i quan va aparèixer cada sèrie. Cal destacar que en molts casos la versió de les figures és en format cinema, és a dir, tal com Marvel ha representat aquests herois a la pantalla gran.



Les peces són totes seves?

No. Una part important sí que és meva, però la col·lecció de rèpliques és d’una persona que és molt fan del món dels còmics i de la seva