“Al país no s'han explotat els e-Sports, i ara som pioners”

Ha creat Five Media Clan amb tres amics, el 2015 van idear El Calmador. 25 anys. Es dedica al sector del turisme però han creat la primera organització de creadors de contingut i e-Sports del país, un àmbit que l’apassiona i que sempre ha estat la seva afició.

Com va néixer Five Media Clan?

El projecte va néixer fa uns mesos, al juliol va sorgir la idea i vam començar a informar-nos i estudiar la viabilitat. Ho hem creat entre quatre amics, arran de la Covid-19 vam haver de tornar tots a Andorra i el Roger va proposar fer una organització d’e-Sports i creació de contingut perquè és un món que no està gaire explotat a Andorra. Ens hi vam posar i ara ja comença a estar en marxa.



Quins són els objectius?

D’una banda, volem crear una comunitat i, com a empresa, la intenció és representar streamers i creadors de