“El suport d'un bon equip és cabdal perquè tot surti bé”

Acabar i començar l’any sobre dues rodes

El novembre va cloure el Mundial d’enduro amb resultats força bons i demà té l’ocasió d’ampliar el seu palmarès en la darrera prova del Campionat d’Espanya, tot just a un mes de començar el Dakar 2021.

Després de tres anys sense competir al Campionat del Món ha acabat segon en E3 i setè en ‘scratch’ [la classificació absoluta]. Com ho valora?

Ha estat un any molt estrany, amb moltes dificultats per entrenar i, a més, vam decidir participar-hi a última hora. En començar la competició no sabia fins on arribaria, però m’he sentit força còmode amb la moto i he pogut mantenir un bon ritme, i això sempre ajuda.



Per què va triar tornar al Mundial en un any tan complicat?

La pandèmia va obligar a suspendre moltes curses, de manera que quan es va obrir el calendari