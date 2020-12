“Hem de continuar amb la formació tot i les mesures”

Ha protagonitzat òperes conegudes arreu i continua com a docent lírica malgrat les dificultats Nascuda a Sant Julià de Lòria, ha dedicat tota la vida al cant líric. És una de les impulsores d’Andorra Lírica i ara amb la pandèmia ha vist alterada la feina i projectes per a la temporada d’enguany