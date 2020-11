“El Govern s'ha oblidat de tot el sector de l'oci nocturn”

És DJ des que tenia 14 anys. 27 anys. Natural de les Bons, a la parròquia d’Encamp, era resident de la discoteca Eivissa Experience. Participarà en La Marató de TV3, que retransmetrà per streaming 16 hores de música electrònica.

D’on sorgeix el projecte?

Volien fer un festival diferent, de música electrònica per recaptar fons per a La Marató de TV3, i arran del Klubbingkids Streaming Festival van contactar amb artistes de gran talla i per atreure públic i que ho segueixi per Twitch i puguin fer una donació.



És la primera vegada que hi participa?

Sí, és la primera vegada que es fa alguna cosa en la línia de La Marató i és el primer cop que hi vaig. A mi em van contactar des de Catalunya i em van comentar si ho volia fer de forma voluntària i benèfica. La música