“Poder jugar a Europa és un punt de motivació extra”

Tota una vida al costat d’una pilota. Nascut fa 21 anys a Caldes de Montbui. Va formar-se a la base de la Damm, i s’ha incorporat a l’FC Santa Coloma després de jugar el curs passat al Heybrutge Swift de la sisena divisió anglesa.

Imagino que ja es troben amb moltes ganes d’arrencar la Lliga Multisegur Assegurances.

La veritat és que sí. Ha estat una pretemporada molt llarga i no és normal fer-ne tanta, així que estem amb moltes ganes de començar ja.



I com han portat tota aquesta incertesa?

Ha estat una situació força diferent perquè al final només podíem fer entrenaments entre nosaltres. Ho hem portat al millor possible, però ja estem amb ganes de poder arrencar.



L’andorrana és l’única lliga d’Europa que no ha començat. Entenen que encara no ho hagi fet?

Sincerament, no pensàvem que triguéssim tant, i al final gairebé cada dia anàvem preguntant