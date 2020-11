“Creure i crear són conceptes fonamentals de la banca”

És l’ideòleg de Creand©, la nova marca de Crèdit Andorrà. Nascut a Barcelona l’any 1962, l’avalen multitud de premis i un grapat de campanyes exitoses com el ‘Be water, my friend’ de BMW o el ‘Benvingut a la república independent de casa teva’ d’Ikea.

Com es treballa la renovació d’una marca?

Diria que segons com són els processos més complicats perquè la marca potser és el capital més sensible en termes de comunicació que té una companyia, i més una marca tan arrelada com aquesta. S’ha d’entendre bé el que es busca i les necessitats tampoc no són senzilles perquè calia mantenir Andorra però no mantenir-la. No podem deixar de ser Andorra perquè ho som, però al mateix temps hem de ser un banc internacional, per tant, ha de ser una marca que funcioni fora.



I arriba la solució.

Quan la vam trobar ens va