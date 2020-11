“Estem davant d'un canvi de consum importantíssim”

President de l’Associació Espanyola del Retail. Va escriure l’informe Amazon 2018 i 2019 sobre tendències al ‘retail’ mundial. Realitzarà una conferència avui convidat pel Chapter Esade Andorra per parlar del futur del sector. És professor de l’escola de negocis ESIC, així com també de la Valley Business Digital School.

Què ha suposat la pandèmia de la Covid-19 per al sector del ‘retail’?

Bàsicament, estem davant del canvi de consum més important de la història. La manera com comprarem després de la Covid-19 serà molt diferent a la que hi ha hagut fins ara.



Però també hi ha hagut altres grans canvis.

Sí, com per exemple internet. La diferència és la velocitat amb la que s’ha implantat. Internet ha anat entrant de mica en mica a les nostres vides, ha trigat 26 anys. Això d’ara no hi té res a veure, ha sigut en un obrir i tancar d’ulls. A més,