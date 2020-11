“Vaig poder gravar a l'UCI i estava amb el cor encongit”

És una de les creadores del documental ‘13.03.2020’ que s’estrena avui per ATV. 38 anys. Nascuda a Reus, fa catorze anys que viu al Principat. La seva trajectòria professional passa per Ràdio Televisió d’Andorra, on el darrer temps ha treballat per un documental sobre la pandèmia.