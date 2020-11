“M'agrada tant pintar que no em fa por cap nou repte”

Pinzells per ajudar a frenar la pandèmia. A l’abril va col·laborar per pal·liar l’escassetat de mascaretes, però hi va afegir el segell personal i ara se les segueixen encarregant, com un complement més, a través de Facebook (@artexu76) i d’Instagram.