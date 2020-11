“Hi ha més clients que volen la gestió d'un professional”

Fa vint anys que treballa a l’entitat bancària. Andbank va guanyar fa dues setmanes el premi al millor banc de Banca Privada per ‘The Banker’. Vidal dirigeix tot l’equip d’experts i banquers que gestionen la majoria del patrimoni dels clients.

Quins són els canvis més substancials que ha provocat la pandèmia?

Hi ha hagut molta preocupació per part dels clients sobre la repercussió econòmica i financera de la crisi sanitària. Ha estat clau la contínua comunicació amb els nostres clients, que ha estat possible gràcies a les eines digitals que hem posat a la seva disposició. Com en altres sectors la tecnologia ha estat clau i ha canviat la manera d’interactuar amb els clients.



Què estan demanant els clients de banca privada actualment?

Estem en un moment en què el client ha entès que hi ha la necessitat de disposar d’un servei professional