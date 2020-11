“El més maco d'una Titan és que és com una família”

Ha estat una de les grates sorpreses de la recent Titan Desert d’Almeria en clau andorrana Fisioterapeuta, va acabar 26è en la categoria Master-40 de la prova. A més, va ser un dels ‘físios’ que van tenir cura de les cames dels jugadors del MoraBanc Andorra a la fase final de la Lliga ACB de València

Com li entra el cuquet de la Titan Desert?

Un company del màster que vaig fer en osteopatia ja feia tres anys que hi anava amb l’equip KH-7 com a fisioterapeuta. Els faltava un físio l’any passat i em vaig animar a anar-hi, a treballar. Allà vaig viure tot l’ambient, la Titan des del punt de vista d’assistència, ajudants, físios i altres.



I, és clar, no és el mateix.

He fet sempre bicicleta i vaig tenir clar que hi volia participar. Com que coneixia l’equip, el Melcior [Mauri, director del KH-7], em vaig engrescar del tot i vaig entrenar molt tot