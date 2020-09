“L'ozó, diluït en aigua, no té cap afectació ni cap perill”

És la distribuïdora oficial d’Ecofrog a Andorra. És una empresa creada l’octubre del 2019 amb l’objectiu d’eliminar productes químics en la neteja i, en conseqüència, deixar de fer servir els envasos de plàstic en què s’emmagatzemen.

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:27

Què és el sistema Ecofrog?

L’Ecofrog és un sistema que serveix per netejar i desinfectar utilitzant aigua amb ozó. Prescindint de qualsevol altre tipus de producte, només aigua ozonitzada.



Exactament, què és l’aigua ozonitzada?

És un producte que no és tòxic per a la salut. L’ozó, diluït en aigua, no té cap tipus d’afectació i no té cap perill el seu ús. Hem fet diverses analítiques que així ho demostren.



Com es fa per desinfectar i netejar amb aquesta aigua?

És molt fàcil de fer servir. Hem de tenir en compte que només cal fer servir l’aigua ozonitzada, ja sigui amb una galleda per fregar o amb un pulveritzador, i netejar, sense fer servir cap altre tipus de producte químic.



I com s’ozonitza l’aigua?

Un cop instal·lada la màquina, només cal obrir l’aixeta, esperar uns 5 segons, que surti i ja es pot fer servir l’aigua ozonitzada. No cal fer res més ni utilitzar cap altre producte.



En què consisteix la instal·lació?

En el 90% dels casos estem davant d’una instal·lació que no triga pas més d’una hora i mitja a realitzar-se. Només cal tenir una sortida d’aigua i un endoll per poder connectar la màquina i ja pot oferir l’aigua ozonitzada.



És molt gran la màquina d’Ecofrog?

Perquè et facis una idea, té una mida similar a dues capses de sabates, una al costat de l’altra. Es pot instal·lar pràcticament en qualsevol lloc.



Quins beneficis té la utilització d’aquest sistema?

Hem de pensar que al no utilitzar cap tipus de producte químic, Ecofrog és un sistema que desinfecta i neteja sense afectar el medi ambient. Dit d’una altra manera, si es frega el terra amb qualsevol sabó i es desinfecta amb lleixiu, aquests productes d’una manera o una altra acaben al medi natural. A més a més dels recipients de plàstic. Amb Ecofrog tot això desapareix. A banda de l’estalvi econòmic.



Què vol dir amb estalvi econòmic?

Tenint en compte que no es fa servir cap producte químic, només l’aigua ozonitzada, en aquest punt ja s’aconsegueix estalviar. I, a banda, no necessites disposar de cap magatzem de productes per guardar estocs, ni tampoc estar pendent de veure si queda productes o s’estan acabant.



Hi ha algun lloc que ja funcioni amb el sistema Ecofrog a Andorra?

Sí, entre altres llocs, el sistema s’està fent servir a Caldea. Concretament, es desinfecten amb aigua ozonitzada els vestidors que donen accés a la zona de les piscines, i els resultats del seu ús són molt satisfactoris.