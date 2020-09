“La biomassa suposa un estalvi econòmic important”

És el coordinador de la campanya de control de la processionària que duen a terme els comuns. Andorra la Vella, 1968. És enginyer de muntanyes i treballa a Silvagrina, on estan apostant per un projecte d’aprofitament dels boscos per a la biomassa a partir de la fusta dels arbres.

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:28

Des de quan la processionària és present a Andorra?

La processionària és una espècie que sempre ha existit als boscos de la península i amb l’augment de les temperatures ha anat pujant en altitud i ha anat expandint el seu hàbitat. A Andorra va començar a massificar-se el 2003, tot i que es té constància que el 1998 ja era present a la parròquia de Sant Julià de Lòria.



Quins són els efectes contraproduents?

La peculiaritat d’aquesta eruga és que es menja les fulles dels pins i debilita la massa forestal. No obstant això, amb la freqüentació de l’home al medi ha derivat també en un problema, ja que la processionària segrega una substància urticària que es transporta a través de l’aire.



Té una estimació sobre quants exemplars podrien haver-hi al nostre territori?

És un insecte que s’ha anat reproduint de forma important. El seu hàbitat eren prop d’unes 3.000 hectàrees a Andorra, però l’any passat havia arribat a les 4.000. Penso que enguany, que és el quart any que realitzem aquest pla de control, s’haurà estabi­litzat.



En què consisteix el pla de control?

El control es basa a tractar un 25% de la superfície mitjançant una fumigació aèria amb helicòpter, ja que l’orografia i la ubicació de l’eruga és complicada. Utilitzem un producte de caràcter biològic i el que fem és aturar-li el sistema digestiu.



Expliqui’m altres àmbits d’actuació als quals també es dediqui un enginyer de munta­nyes.

Doncs, per exemple, des d’una xarxa de subministrament d’aigües residuals fins a eixamples de carreteres, prevenció de riscos naturals o aprofitament del boscos per a la biomassa.



Aprofitament dels boscos per a la biomassa?

Sí, és un dels projectes més innovadors que tenim sobre la taula. El que busca és reduir el consum del carburants fòssils que hi ha a Andorra i substituir-los per la fusta que es pugui obtenir dels boscos del país. Hi ha comuns com el d’Ordino que han apostat per la caldera amb estelles de fusta. I també hi ha un parell d’escoles que funcionen amb caldera de biomassa tot i que estan complementades amb gasoil.



Per tant, un recurs sostenible per al medi ambient.

Sí, per descomptat. És un projecte que cau pel seu propi pes. Estem consumint un carburant fòssil en un indret en què estem envoltats de boscos que estan produint fusta que pràcticament s’està descomponent. A més, el particular ho ha de tenir present perquè suposa un important estalvi econòmic. El problema és que tenim una tradició de consum de gasoil que, per sistema, és la que està imposada.