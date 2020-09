“La Jove Companyia és una transició cap al món laboral”

Actua a ‘La tercera onada’, el primer projecte de la Jove Companyia Nacional 19 anys. Va néixer a Andorra i fa més de 12 anys que està immers en el món del teatre. Ara fa un any que estudia el que més li agrada al Col·legi de Teatre de Barcelona.

Actualitzada 09/09/2020 a les 07:29

Dissabte van estrenar l’obra ‘La tercera onada’. Quin ‘feedback’ van rebre?

Va ser molt positiu, la gent va sortir molt contenta, no només els familiars o amics, sinó també nosaltres, perquè vam sentir que l’obra va arribar al públic. Teníem programades tres funcions i ara només queda la del 12 de setembre, per a la qual també hem exhaurit entrades. De moment no tenim més funcions tancades però esperem poder fer més representacions per Andorra.



Què significa per a vostè formar part de la primera promoció de la Jove Companyia de Teatre?

Un plaer molt gran perquè no és evident ser actor ni artista a Andorra. Ja fa 12 anys que estic immers en el món del teatre i ara en fa un que m’estic formant fora del país. Estic molt agraït d’haver format part d’aquest projecte perquè és una transició cap al món professional: se’ns paga per pujar a un escenari i no m’ho esperava fins haver acabat la carrera. La companyia està formada per gent jove que s’està formant en tots els àmbits, des de la interpretació fins al disseny de vestuari, i és una oportunitat per conèixer gent a qui li apassiona aquest món. Hem creat una molt bona química dins i fora del teatre. A més, treballar sota la direcció de la Irina Robles i el Juanma Casero ha estat un veritable plaer. L’oportunitat de ser els primers és increïble i espero que hàgim transmès la nostra passió als joves del país.



Com li va sorgir l’oportunitat

Me’n vaig assabentar perquè estava buscant feina com a monitor i vaig posar-me en contacte amb Animal Escola de Teatre. Va ser aleshores quan em van parlar del projecte. Per accedir-hi s’havien de passar unes proves i només hi havia set places per a actors, tres per a l’equip artístic –escenografia, vestuari i llums– i una per a ajudant de direcció. Vam fer les proves a final de juny i una setmana després em van informar que m’havien agafat.



Quan va néixer el projecte?

Va néixer en ple confinament a mans de l’Animal Escola de Teatre i de l’Escena Nacional d’Andorra. El projecte es va gestar en temps de quarantena i hi havia molta incertesa perquè podia passar que estiguéssim dos mesos assajant i que després es prohibissin les obres de teatre per l’evolució de la pandèmia. Hem treballat amb aquest neguit.



Amb quin objectiu va sorgir?

Va néixer arran de la dificultat d’atraure el públic més jove en les obres de teatre del país perquè les funcions es feien entre setmana pels volts de les nou del vespre. Per al públic jove, durant el curs escolar, és molt difícil anar al teatre dijous a les nou del vespre a Sant Julià si l’endemà té classes. Això feia que el teatre fos poc accessible als joves. A més, neix de la necessitat que els artistes joves del país, com som els actors o l’equip artístic, ens féssim veure. La Jove Companyia no és una etapa formativa, sinó una transició.