Una illa d'alçada

Carros do Monte.

Per als més atrevits, es pot baixar de Monte amb els conductors dels carros de cistells, que descendeixen pels empinats carrers de Madeira a gran velocitat.

Madeira és una petita illa volcànica portuguesa situada al mig de l’Atlàntic i a uns 560 quilòmetres de la costa del Marroc. És injustament més coneguda per ser el lloc de naixement del futbolista Cristiano Ronaldo que no per la bellesa de la seva natura. L’arxipèlag està format per dues illes habitades, Madeira i Porto Santo, i dos grups d’illots en els quals no viu ningú. La primera és la més gran i tot i ser una illa, no destaca com a destí de platges de sorra fina i aigües turquesa, sinó pel seu contrast entre mar i muntanya que deixa petites cales de pedra i miradors d’alçada no aptes per als vertiginosos. Porto Santo, en canvi –s’hi pot arribar des de Madeira amb ferri i passar-hi tot un dia– és la típica platja de postal, sorra blanca i aigua cristal·lina, tot i que ben fresqueta sigui quina sigui l’època de l’any en què hi viatgis.Les dues illes habitades tenen dimensions petites i es poden recórrer senceres amb facilitat i sense necessitat de passar-hi més de quatre o cinc dies. L’arribada a l’aeroport ja t’assegura que l’estada serà per recordar, ja que els avions descendeixen sobre una curtíssima pista d’aterratge que neix del no-res sobre del mar i és suportada per unes pilones que fa que fins i tot per als menys porucs l’aterratge sigui de vertigen. Un cop en terra ferma, és imprescindible visitar la capital, Funchal, i perdre’s pels seus carrerons, a part de pujar amb el telefèric que t’apropa a la població de Monte. Una de les parades que no pot faltar és, sens dubte, Cabo Girao. Es tracta del segon penya-segat més alt del món i el més gran d’Europa. El mirador es troba a gairebé 600 m d’alçada, cosa que permet admirar la majestuositat de la roca volcànica naixent per sobre del mar i marcant el gran contrast de natura i platja que caracteritza l’illa. Altres parades imprescindibles són Santana, on es troben les famoses casinhas, construccions triangulars de grans colorits i sostres de palla, vestigis de cases primitives que hi havia per tota l’illa de Madeira, i Porto Moniz, una de les localitats més idíl·liques de l’arxipèlag portuguès, per les seves piscines naturals formades per la lava volcànica i que s’omplen amb l’aigua que entra del mar.