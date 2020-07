“Molts turistes ens feliciten per la gestió del coronavirus”

Informadora de carrer a Andorra la Vella. Suport a peu de carrer. 20 anys. És el segon estiu que participa al projecte comunal. Al costat de 43 joves més, recorre els principals punts de la capital ajudant a resoldre els dubtes que puguin tenir tant visitants com autòctons.

Actualitzada 09/07/2020 a les 20:35

En què consisteix la tasca de l’informador de carrer?

Bàsicament a recórrer els llocs més importants d’Andorra la Vella i esdevenir un punt de referència per als turistes: si tenen qualsevol dubte, nosaltres els ajudem. I també els fem enquestes, per conèixer la seva opinió sobre la ciutat. Però cal dir que no tan sols ajudem turistes. La gent del país que tingui qualsevol dubte pràctic també pot acudir a nosaltres.



Quines són les consultes més habituals?

Principalment, ens demanen per aquells punts més importants de la capital: monuments i edificis històrics, botigues i centres comercials, hotels, restaurants... i també ens pregunten per activitats que es poden fer al país.



Com està anant aquest any, tenint en compte la crisi de la Covid-19?

La veritat és que ens pensàvem que no hi hauria tanta gent com altres estius, però tot i així ens estem trobant força turistes. M’agradaria destacar que molts ens feliciten per la manera com el país ha gestionat la crisi del coronavirus i afirmen que això els dona tranquil·litat.



Hi ha molts dubtes sobre les mesures sanitàries?

Sí, molta gent ens pregunta si, per exemple, per entrar a les botigues o als restaurants fa falta protecció. En tot cas, la majoria de turistes que trobem sempre van protegits i prenen les mesures necessàries contra el virus: mascareta, distància de seguretat...



Com s’organitzen els informadors de carrer?

Anem en grups de tres persones i cada setmana canviem de grup de treball, seguint rutes diferents cada vegada.



En quines zones treballen?

Ens dividim per diferents àrees de la parròquia: el centre històric, la part alta de l’avinguda Meritxell –des de l’església de Sant Esteve fins a la plaça de la Rotonda–, la part baixa de la mateixa avinguda –des de la plaça de la Rotonda fins al carrer de la Unió–, Riberaygua i travesseres, i com a novetat d’aquest any, el poble de Santa Coloma, on hi ha dos informadors.



Per què ha decidit participar en aquest projecte?

Trobo que és una oportunitat molt bona per adquirir experiència laboral i per conèixer millor la ciutat on vius. Fent d’informadora de carrer aprenc moltes coses de la parròquia que no sabia.



Li agradaria dedicar-se professionalment al món del turisme?

No tinc pensat dedicar-me al turisme. De fet, estic estudiant Treball Social. Però sí que crec que treballant com a informadora de carrer puc agafar molta pràctica en relacions públiques, una cosa que després em servirà. Crec que l’experiència em pot ajudar molt, posteriorment, des del punt de vista professional.