“Dos aeroports competint en la mateixa àrea seria un llast”

Director Comercial d’Iberia Regional Air Nostrum. Les possibilitats de l’aeroport. Participa, avui a partir de les 10.30 h, a la taula rodona ‘La visibilitat d’Andorra com un destí aeroportuari accessible’, en el marc d’un webinari de lliure accés sobra la infraestructura organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana.

Jordi Salazar Andorra la Vella

Què implica per a l’aeroport d’Andorra-la Seu poder disposar de GPS?

El nom complet del sistema que vostè esmenta és GNSS (Global Navigation Satellite System) i certament suposa un important avanç per a l’aeroport. El GNSS aporta molta precisió en l’aproximació i enlairament i permet dur a terme les operacions de vol sense necessitat d’una ajuda basada en terra.



La implantació del dispositiu marca un abans i un després?

Efectivament, perquè permetrà que les companyies volin sense dur a terme inversions addicionals en infraestructures de control, i facilitarà l’operativitat de l’aeroport en comparació amb la situació prèvia.



Han estudiat ja les possibles rutes que podria oferir Air Nostrum des d’Andorra-la Seu?

La ruta que considerem més interessant és sens dubte Andorra-Madrid. L’aeroport Adolfo Suárez Madrid Barajas és la porta a la resta del món i especialment a l’Amèrica llatina.



Això obre moltes possibilitats pel que fa a connexions.

Exacte. Nosaltres operem vols regionals dins del Grup IB i estem enquadrats en l’aliança Oneworld, així que oferim la millor connectivitat possible i comptem amb un sistema de distribució de bitllets global. No tan sols es tracta de volar d’Andorra al món, sinó també des del món fins a Andorra, i aquesta possibilitat solament existeix si l’operador regional està enquadrat en un gran grup internacional. Però a part d’aquest vol a la capital d’Espanya, també estem preveient l’operació a altres destins vacacionals.



Aposten més per línies regulars o per vols organitzats en temporada turística?

Sens dubte advoquem més per una operació regular, ja que, en la nostra opinió, aquesta és l’única eina per posar un aeroport en el mapa. Addicionalment també podríem oferir serveis de vols xàrter, com de fet ja fem.



Per a un país com Andorra, un aeroport és imprescindible?

Ho és. Estem parlant d’un país eminentment turístic i empresarial. La facilitat d’accés i la mobilitat són importantíssimes per a l’economia. El transport aeri és un focus de desenvolupament per a qualsevol territori, però encara més per a Andorra, que compta amb un accés per via terrestre no especialment fàcil.



Havent-hi aeroport a la Seu, veu necessari un altre aeroport a Andorra?

Dos aeroports competint en la mateixa àrea d’influència seria un llast per al desenvolupament de qualsevol operació aèria, i més si parteix de zero. La sembra que exigeixen els inicis de qualsevol operació d’aviació comercial requereix la unió de tots els interessos de cara a beneficiar el conjunt.

