“Sempre vaig ser optimista sobre la tornada del futbol”

Futbolista del Vall Banc Santa Coloma. Tota una vida lligada al futbol. 24 anys. Va arribar fa tres anys a Andorra per jugar a la Lliga Multisegur Assegurances i després de quatre mesos de competicions aturades va marcar al minut quatre de partit contra l’Inter Escaldes.

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:42

Marc Basco Andorra la Vella

Ha tornat el futbol. Quina sensació va tenir de tornar a jugar?

La veritat és que ha estat una readaptació intensa perquè després de tres mesos sense competir et trobes una mica cansat, però al final tot és qüestió de readaptar-se.



Amb tot el que ha anat passant, vostè sempre ha estat optimista o va arribar a pensar que el futbol no tornaria?

Sempre vaig ser optimista sobre que el futbol tornaria, i tot l’equip vam estar treballant amb aquesta idea que podríem tornar a competir.



Va ser estrany jugar amb totes aquestes mesures de seguretat i amb el protocol per evitar els riscos de contagi?

Sí, una mica sí, però era una cosa necessària per tot això que està passant amb el coronavirus. I m’agradaria destacar el gran treball de la federació per establir aquest protocol de sanitat que està molt bé, i ara nosaltres hem de seguir respectant-lo i seguint-lo fins que la situació millori.



El seu cas va ser arribar i moldre, torna a jugar quatre mesos després i marca als quatre minuts.

Sí, en un partit com aquest sempre s’ha de sortir concentrats i mentalitzats que volíem guanyar, i així vam fer-ho des del minut 1. Vaig tenir l’oportunitat i la sort que em toqués marcar a mi, però al final va ser fruit del treball en equip.



Creu que amb l’empat contra l’Inter Club d’Escaldes se’ls complica la lliga?

No era el resultat que nosaltres volíem, però crec que tampoc és un mal marcador perquè encara queden força punts per jugar i estem disposats a donar-ho tot. Això és futbol, s’ha d’anar partit a partit i així ho farem.



Suposo que amb aquesta tornada tan especial és complicat fer pronòstics per a tothom.

Sí, sí, és molt difícil dir si ens anirà bé o malament tant a nosaltres com als altres equips, o en quin partit pot punxar un o altre equip. Hem d’anar partit a partit, i amb els dos partits per setmana no hi ha quasi temps per pensar.



D’on ve la seva passió pel futbol?

Des de petit, als 15 o 16 anys, ja estava al meu primer equip professional a Mèxic, i després d’un parell de temporades vaig venir a Europa. He estat a Espanya i Àustria abans de venir a Andorra, la meva vida sempre ha estat relacionada amb el futbol i espero seguir així.



Què té la lliga andorrana per atraure tanta gent de fora?

Imagino que el premi de poder disputar competició europea.



Quin és el seu somni?

Ara vull acabar la temporada i crec que el meu següent pas és marxar a fora perquè he complert un cicle a Andorra, però després de jugar competició europea.