“Tenim quasi 50 socis en menys d'una setmana”

Tota una vida lligada al món de l’esport. 35 anys. Treballa a l’Agència Andorrana Antidopatge i és una de les fundadores del club ciclista Andona, sorgit d’un grup de WhatsApp i que ja compta amb una cinquantena de socis i sòcies.

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:42

Ja fa gairebé una setmana que van presentar el projecte Andona. Esperaven aquesta bona acollida?

Sí que pensàvem que tindria bona acollida perquè ja fa temps que fem diverses activitats, però és cert que sempre hi ha un mica de dubte perquè no és el mateix fer activitats per lliure que com a club. Però estem força contentes perquè ja quasi tenim 50 socis i sòcies en menys d’una setmana.



Com és el pas de convertir un grup de WhatsApp de més de 110 persones en un club?

Doncs va sorgir un dia prenent alguna cosa amb la Xary Rodríguez (presidenta) i l’Eve Chauvin (tresorera). La idea és sobretot promocionar l’activitat esportiva. Al final, les noies molts cops anem soles en bici una mica per vergonya perquè els homes acostumen a anar més ràpid.



Ho entenc.

El projecte va quedar una mica aturat entre l’hivern i l’arribada de la Covid, però com que la Xary viu a la Massana i té bona relació amb gent del comú, de seguida va animar-nos. Primer havíem de fer una associació, però la Patty Pradié (vocal) va recomanar-nos que era millor fer un club per estar federades, tenir una assegurança i que qui volgués pogués competir.



Tot i el nom, el club està obert a tothom.

I tant, tenim nois inscrits, i a algunes de les sortides que hem fet sempre ha vingut algun noi.



Andona és molt més que sortir en bici.

I tant, la nostra idea és tenir quatre grans pilars. Les sortides són importants però també volem donar-ne a la part social, i quina millor manera que l’esport per poder ajudar. A més, també farem xerrades tècniques, mecàniques o de nutrició.



També donen molta importància a la seguretat.

Sí, Multisegur és un dels nostres patrocinadors i tindrem una assegurança de responsabilitat civil. A més, també donarem oportunitat a tothom que vingui a alguna sortida a pagar una cobertura encara que no sigui sòcia perquè quan vas sobre dues rodes tu ets la carcassa, i hem de prevenir el que pugui passar.



D’on li ve la passió per l’esport?

Tota la vida he estat lligada a l’esquí i quan vaig estudiar INEF vaig endinsar-me en altres disciplines com ara el triatló, on vaig competir força. Al principi la bici era una mica la meva arxienemiga [riu], però ja li he agafat més el gust.



És fàcil combinar esport i feina?

Jo amb la meva feina tinc sort i puc, pero al final si alguna cosa t’agrada la fas com sigui.



Com està Andorra en la lluita contra el dopatge?

Estem fent un treball educatiu molt important amb federacions i clubs perquè és una feina que s’ha de fer des de la base.