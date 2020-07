S’incorpora divendres a la clínica Dermandtek. El doctor especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica ve a viure a Andorra per engegar un nou projecte quirúrgic. Ha treballat tres anys a l’hospital Sant Pau i un al Clínic de Barcelona.

Què el motiva per venir a treballar a Andorra?

És un projecte que teníem al cap des de fa anys i ara ens sembla el moment idoni per posar-lo en marxa. D’altra banda també tinc ganes d’engegar nous treballs i crec que Andorra és un país que podria tenir un nom en aquest sector en un futur.



La seva intenció és oferir un nou servei integral al país.

Sí. Tal com deia nosaltres volem fer del Principat un destí sanitari d’alta qualitat, amb un servei de primeríssima línia. El doctor Gil de Dermandtek ha obert camí en el camp de la dermatologia i ara la intenció és donar continuïtat a la seva feina i convertir-nos en un referent dels Pirineus amb excel·lència dermatològica i quirúrgica.



A Andorra hi ha demanda de cirurgia?

Abans de posar en marxa un projecte d’aquestes dimensions realitzem un estudi i diverses enquestes per veure l’afinitat de la població. Actualment a Andorra no existeix cap unitat de cirurgia plàstica del nostre nivell, que parli l’idioma i pugui conèixer les necessitats i particularitats que té cada pacient.



Què els diferencia de la resta de centres quirúrgics?

L’atenció. Nosaltres volem oferir un acompanyament integral als clients, ens preocupem de cada cas individualment i el metge té presència en tot moment del procés. Realitzarem els estudis del pacient, l’operació i els controls posteriors al país, la persona no haurà de moure’s del territori. Això dona un valor afegit a la nostra labor.



És possible que dues persones segueixin el mateix tractament?

Impossible. Cada pacient és completament diferent de l’anterior, no hi ha dos pacients iguals. Una consulta que opera 20 o 30 clients al mes està desprotegint a les persones, no es pot tractar amb la cura necessària tantes persones i llavors entrem en un sector comercial del qual nosaltres ens volem desmarcar.



Dintre de la cirurgia, quina és la seva especialitat?

La nostra especialitat és la cirurgia plàstica, reparadora i estètica, és impossible dissociar-ne una de les altres, ja que sempre va d’un camí a l’altre i torna; actuem en tots els àmbits. Tanmateix, considero que un cirurgià plàstic ha d’haver estat treballant a l’hospital per aprendre totes les tècniques, si saps fer cirurgia reparadora, després l’estètica serà més fàcil i de més qualitat.



Com els ha afectat al projecte la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus?

La Covid-19 ens ha endarrerit una mica, sobretot en el trasllat, però això no és un motiu per aturar la nostra feina. Ara estem immersos en protocols que abans no existien i, de la mateixa manera que abans del virus, hem de protegir els pacients i els metges.