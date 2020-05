El coronavirus ha canviat els seus plans Llobera ha hagut d’aparcar temporalment la moto i mentrestant col·labora contra la Covid-19 fent de voluntària de la Creu Roja Andorrana repartint àpats i també imprimint pantalles protectores en 3D.

Margot Llobera ha hagut de posar un punt i a part al calendari esportiu a causa de la crisi sanitària del coronavirus, i tot i que les dues rodes i la benzina són la seva passió, admet que ara no és el més important. “Sap greu tota la situació, però el primer és el primer, és curiós que s’hagi col·lapsat tot el món, i molts pocs en surten guanyant, de tot això”, reconeix, i afegeix que “a nivell personal, si s’ha de parar, es para, això rai. Ara t’adones de com d’important és tot això perquè si es paralitza tot el món és per alguna cosa, i el que passi a nivell esportiu és el que menys importa”. Per últim, clou que “m’he pres aquesta situació com si estigués lesionada, hi ha dies dolents, però la resta m’he aconseguit adaptar”.

Com que el seu dia a dia ha hagut de canviar forçadament, Llobera, igual que tanta i tanta gent, està aprofitant aquesta situació per mostrar la seva cara més solidària, i col·labora amb la Creu Roja Andorrana i amb Andorra Makers. La pilot explica que “vaig dos dies a la setmana durant cinc hores de voluntària amb la Creu Roja a repartir àpats i es fa molt amè i s’agraeix sortir de casa”, a més, destaca que “veus altres realitats que desconeixies, veus a peu de carrer el que està passant, i estic molt agraïda que m’escollissin per fer de voluntària”. Per últim, explica que “a més, a casa també imprimim mascaretes en 3D. Ho va engegar Andorra Makers, i com que teníem una impressora ens hi hem sumat”.

I com és el dia a dia d’una pilot que no pot sortir a entrenar-se? Doncs com li passa a tothom, ha hagut de readaptar-se, i els dies que no fa de voluntària segueix una planificació “i faig una mica de bici estàtica, peses, gomes o TRX, i encara que no és el mateix, estic contenta amb la progressió”. A més, durant aquest temps també aprofita per treballar en la cerca d’espònsors, tot i ser conscient de la situació complicada, i també millora algun dels seus punts febles com pot ser la mecànica. I pel que fa al temps lliure i oci, confessa que “no soc gaire de sèries i pel·lícules, algun dia si em ve de gust sí que seiem tota la família i en mirem alguna, però em costa”.

Pensant en el futur, Llobera assenyala que “de moment mantenim el mateix calendari menys les proves suspeses que ja han passat, i la idea és anar a la Baja Aragón, el Ral·li de les 1.000 dunes i al Dakar”, i confessa que “estem a l’espera de veure què passa amb els entrenaments, perquè a Espanya començaven avui i aquí de moment encara no sabem res”.

