“La Covid-19 encara ha posat més en relleu les desigualtats”

El Primer de maig, també marcat per la pandèmia. El dirigent sindical, que es troba convalescent d’una operació i a qui el coronavirus també ha tocat de prop, demana als treballadors que es facin sentir a través de les xarxes socials.

Actualitzada 01/05/2020 a les 07:02

Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), aquesta festa del Primer de maig l’ha agafat una mica a contrapeu: des de fa poc més d’un mes i mig es troba convalescent d’una intervenció quirúrgica que li van fer a Barcelona, pocs dies abans de decretar-se l’estat d’alarma a Espanya arran de la Covid-19. “Tenia l’operació programada per al 12 de març i el 15 vaig poder pujar a Andorra pels pèls”, explica. Per si això fos poc, dos dies després “la meva dona va donar positiu per coronavirus”, de manera que “ella es va haver de passar dues setmanes tancada en una habitació mentre jo estava amb el postoperatori”.

Amb els problemes de salut ja pràcticament superats, Ubach fa una crida als treballadors perquè, tot i l’excepcionalitat del moment, “es mobilitzin més que mai en aquest Dia del treball”. Així, creu que “encara que no es pugui sortir al carrer, és el moment de fer sentir la veu a les xarxes socials” davant les mesures que el Govern ha adoptat per fer front a la pandèmia. “S’han tret de la màniga uns ERTO a l’andorrana sense cap diàleg amb els sindicats ni amb els comitès d’empresa”, denuncia el líder de l’USdA. “Uns ERTO que només deixen dues opcions al treballador: o acceptar-los, en molts casos deixant el seu salari molt minvat, o anar al carrer”. I subratlla que “a Espanya o França s’han buscat mecanismes perquè l’impacte dels ERTO no sigui tan gran”.

Ubach lamenta que “com passa en qualsevol crisi, qui sempre s’emporta la pitjor part és el treballador”, i recorda que “la població continua molt afectada per la del 2008”. En el temps que ha passat des d’aleshores, destaca, “amb prou feines han pujat pensions i salaris, mentre el cost de la vida no ha parat de créixer”. En aquest context, “la Covid-19 ha arribat amb una economia familiar, i de la petita empresa, que ja estaven molt castigades, i encara ha posat més en relleu les desigualtats”.

El secretari general de l’USdA alerta que “darrere d’aquesta crisi sanitària vindrà una crisi econòmica brutal, i ja portem milions d’euros gastats”. En la seva opinió, “hauria estat més raonable facilitar una renda mínima a la població més tocada per la situació, 450 euros de supervivència acompanyats de mesures de congelació de despeses, com lloguers, hipoteques o la factura de la llum. El que no pot ser és que es demani corresponsabilitat i només l’exercim els de sempre”, afegeix.

Ubach també vol mostrar el reconeixement cap a “tota aquella gent que aquests dies està en primera línia, exposant-se al virus i fent que les coses continuïn funcionant”. Personal sanitari, camioners, treballadors de supermercat, policies, bombers... “Està molt bé sortir a aplaudir-los, però quan tot passi caldrà fer una reflexió sobre la sanitat i els serveis públics. S’ha demostrat que són essencials.”