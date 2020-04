“Si ho pensem bé, la situació no és tan greu com pot semblar”

Resposta d’urgència davant la Covid-19. Amb una àmplia experiència internacional com a psicòleg, consultor i escriptor, Navarro acaba de publicar el llibre ‘Eres más fuerte de lo que crees’, amb eines per superar emocionalment la crisi sanitària.

Actualitzada 30/04/2020 a les 07:05

risis com la que estem vivint actualment comporten també crisis de caire més psicològic i emocional. Per tal de donar-hi resposta i oferir eines per fer-hi front, el psicòleg Tomàs Navarro acaba de publicar el llibre Eres más fuerte de lo que crees. Kit de rescate para superar la crisis (Zenith). Una obra elaborada “amb molta urgència, però molt d’amor” davant una situació inaudita que ha deixat tothom descol·locat.

Navarro comenta que el projecte es va gestar arran d’una trucada de la seva editora, el 3 d’abril passat. “Estava treballant en un altre projecte però em va demanar si podia deixar-lo aparcat i dedicar-me en cos i ànima a aquest. Em va donar només una setmana de termini, que al final es va allargar a deu dies”, explica. Amb l’objectiu que pugui arribar a tothom i el més ràpidament possible, el llibre s’ha publicat, de moment, només en format digital i a un preu reduït.

La intenció és molt clara. “Vull oferir elements per superar aquest període de confinament i el possible estrès posttraumàtic”, assenyala Navarro, ja que “hi ha situacions molt diverses que ens poden afectar” i que, a més, no són excloents entre si.

La més habitual és la de “molta gent que està reclosa en pisos que no estan preparats per viure-hi 24 hores. Normalment hi passem una part de la jornada. Ara hi ha tota la família tot el dia”. Això deriva en una altra possible problemàtica, la de les crisis de parella. “Hi ha parelles que viuen per inèrcia i a les quals llargs períodes de convivència els resulten difícils”, exposa el psicòleg. “La convivència es pot arribar a tensar molt, fins i tot en casos de parelles ben avingudes”, alerta. Un tercer perfil seria el de “persones, com ara professionals sanitaris, que estan exposades al coronavirus i pateixen per la salut dels seus familiars” i, finalment, “el de gent que ha perdut la feina o ha patit un ERTO i està preocupada pel seu futur més immediat”.

Quina és la clau de tot plegat? El psicòleg remarca que “si ho pensem bé, aquesta no és una situació tan greu com pot semblar. Però com que la nostra generació, a diferència de la dels nostres avis, no ha patit una cosa així, no hem entrenat la capacitat de resiliència i això ens ha trencat tots els esquemes”. En tot cas, Navarro posa en relleu que “l’ésser humà està preparat per viure amb la incertesa més absoluta, per això tenim la capacitat per prendre decisions contínuament i actuar en conseqüència”. El problema és que, a hores d’ara, “aquesta capacitat la tenim atrofiada”.

Estructurat en set capítols, el llibre ofereix pautes per identificar emocions i sentiments, adaptar-nos al que està passant o gestionar possibles conflictes. Navarro admet que per a ell també ha estat tot un repte escriure’l, “perquè tot això ens ve de nou”, però recorda que, al cap i a la fi, la feina de tot psicòleg és “ajudar en moments complicats”.