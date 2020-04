“Hem hagut de reformular la manera de fer docència”

Potenciar l’ensenyament telemàtic. L’escola d’hoteleria i turisme Vatel ha decidit no tancar portes i mantenir l’activitat lectiva fins a final de curs, apostant per l’ús de plataformes de videoconferència tant per a les classes com per a les avaluacions.

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:24

La pandèmia de la Covid-19 ha obligat la major part de centres educatius a tancar portes i suspendre classes i avaluacions ja fins al curs vinent. No ha estat el cas de l’escola d’hoteleria i turisme Vatel Andorra, per a la qual la crisi sanitària no ha suposat un impediment a l’hora de prosseguir amb l’activitat lectiva. Via telemàtica, això sí.

“Ens hem hagut d’adaptar a una nova realitat, reformular la manera de fer docència”, explica l’advocada i professora de dret hoteler Elena Redondo, de manera que “l’última part del curs l’hem impartit mitjançant plataformes digitals”. L’experiència, afirma, “ha estat molt bona, amb una resposta excel·lent per part dels alumnes”. La professora posa en relleu que, de fet, “la mecànica de les classes virtuals no varia gaire en relació amb la de les presencials”, almenys en el cas de Vatel, “on es treballa en grups reduïts i per tant es poden fer sessions a través de la plataforma Zoom, amb el mateix nombre de persones i la mateixa dinàmica”.

Malgrat tot, en una matèria tan pràctica com la que imparteix Redondo –en què es tracten qüestions com ara com negociar i interpretar un contracte, o quin és el millor model societari que li convé a una empresa, o les diferents vies de resolució de conflictes–, el replantejament d’alguns aspectes metodològics ha estat inevitable. “Es treballen casos concrets i es fa molta feina en equip. En un primer moment suposa un repte aquesta nova manera de fer classe, però crec que ens n’hem sortit força bé”, destaca l’advocada. Així mateix, també els exàmens han estat diferents: “Ens hem vist obligats a fer proves molt pràctiques, i que al mateix temps fessin reflexionar els alumnes a l’hora d’aplicar els coneixements adquirits”.

A més de mantenir les classes habituals, Vatel també ha aprofitat aquests dies marcats per la quarantena per posar en marxa una sèrie de cursos gratuïts en línia oberts a tothom, Vatel E-Learning. “Aquest moment de crisi havia de servir també com a oportunitat, i nosaltres l’hem aprofitat per donar a conèixer millor l’escola”, assenyala Redondo. “És un moment d’obertura d’universitats, centres educatius, empreses... tots ens estem intentant fer conèixer més”, afegeix.

La professora també opina que, de la mateixa manera que moltes corporacions estan potenciant el teletreball arran de la situació excepcional que vivim, i que aquesta fórmula tindrà segurament un major pes en el futur, “al món acadèmic passarà el mateix i encara es posarà més en valor la docència en línia”. Em aquest sentit, Redondo creu que “el moment actual ens ha demostrat que es poden fer classes telemàticament”, i que “si bé l’ensenyament presencial no es podrà substituir al cent per cent per les noves tecnologies, és clar que ens estem encaminant cap a un model mixt”.