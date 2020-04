“Aquests dies la lectura ha estat un refugi espectacular”

Un Sant Jordi diferent. Les últimes mesures del Govern, que permeten la reobertura d’alguns comerços, salven ‘in extremis’ una diada que els llibreters ja donaven per perduda. La jornada, però, serà igualment atípica.

Actualitzada 23/04/2020 a les 06:53

Una festa tan popular i estimada com la Diada de Sant Jordi haurà de resignar-se a passar aquest any –com tantes altres coses– sense pena ni glòria, si bé les últimes mesures decretades pel Govern, que donen llum verd a l’obertura d’establiments de productes que no són de primera necessitat, han donat oxigen a llibreries i floristeries, els dos sectors d’activitat clau en aquestes dates. Hi haurà menys ambient festiu al carrer, però ningú es quedarà sense comprar el llibre o la rosa. “Ha estat tota una sorpresa el fet de poder obrir aquest any. La veritat és que no ens ho esperàvem i ja donàvem Sant Jordi per perdut”, explica la llibretera Pamela Méndez, propietària de la botiga Llibre Idees d’Illa Carlemany. “Quan diumenge ens vam assabentar que les papereries podrien obrir, en un primer moment no vam estar segurs que nosaltres també poguéssim. Tot i que compartim el mateix codi d’activitat, calia veure si l’edicte feia alguna excepció. Per sort no va ser així”, afegeix. La reobertura, com és lògic, ha hagut d’anar acompanyada de les preceptives mesures de seguretat i precaució. Respecte d’això, Méndez destaca que “no podem omplir més d’un terç de l’aforament”, que es tradueix en un màxim de sis visitants dins la botiga. Tot i això, subratlla que “els clients han estat comprensius i actuen de manera molt responsable. Arriben, busquen o pregunten per un títol concret, el paguen i se’n van”. No hi ha temps, doncs, per entretenir-se i remenar, com en èpoques passades, entre novetats i clàssics, entre novel·la i assaig, o entre poesia i teatre. “Es va més per feina”, afirma, “però es nota que la gent trobava a faltar aquests moments”, i més encara “en uns dies en què la lectura ha suposat un refugi espectacular per a moltes persones”. El sector més perjudicat per aquesta crisi ha estat l’editorial, que no ha pogut treure a temps les novetats previstes per Sant Jordi. “Tot ha quedat paralitzat, i tot just aquests dies he rebut els llibres que havien de sortir inicialment la setmana del 16 de març”, indica la responsable de Llibre Idees. Això ha obligat l’establiment a “anar tirant d’estoc i del que ja ha anat apareixent els darrers mesos”. Entre els més venuts d’aquest any, destaquen La chica de nieve, de Javier Castillo, o La hija de Frankenstein, d’Almudena Grandes, i en català El destí dels herois, de Chufo Llorens, o les propostes dels autors andorrans. Títols per a un Sant Jordi atípic que, per primer cop en la seva història, haurà de renunciar a les tradicionals parades al carrer. A Catalunya s’ha decidit traslladar la celebració al 23 de juliol, mentre que aquí “s’ha parlat fer una cosa semblant, però ara que ja hem pogut obrir, no sé si finalment es farà”. Mentrestant, des dels comuns s’han organitzat xerrades, presentacions i clubs de lectura virtuals. “Una manera de seguir fent cultura.”