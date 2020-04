Arribar a un món trasbalsat per la Covid-19. El neguit que implica el fet de donar a llum es veu incrementat aquests dies per la crisi sanitària. Els professionals de l’obstetrícia ho donen tot perquè el procés es desenvolupi amb la normalitat habitual.

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:48

Tot i que molts metges i altres professionals de la sanitat estan posposant aquests dies les cites que tenien amb els pacients –i més encara si no tenien caràcter urgent–, hi ha un col·lectiu dins d’aquest àmbit que ha de continuar fent la feina sí o sí: el de les llevadores. Que l’arribada d’un nadó no admet retards ni canvis d’agenda ho sap bé Lurdes Font, amb una llarga trajectòria en el camp de la infermeria obstetricoginecològica. “Aquí seguim, adaptant-nos a aquesta situació tan estra-nya”, comenta la llevadora, que afegeix que la crisi del coronavirus ha afectat la seva especialitat “com ho ha fet amb totes les activitats i àrees de l’hospital”. Els canvis arran de l’emergència sanitària van ser tan sobtats que “els primers 15 dies costava fer-se a la idea de la nova situació: readaptar el teu lloc de treball, acostumar-te a nous circuits, estudiar i aplicar protocols que no coneixies, preparar-te a consciència amb el material sanitari...”, enumera. Un trasbals que també s’ha traslladat a casa seva . “T’has de treure les coses amb cura, dutxar-te, no tocar res... Per molt que vagis amb compte, arribes a casa i tens por de contaminar la teva família”, destaca, i agrega que “els primers dies la tensió en aquest sentit era important”, tot i que a poc a poc “et vas adaptant a la nova rutina”. A més, dins el moment dur que suposa l’actual crisi sanitària, Font posa en valor que “la vida segueix” i que en aquest context “cada nou naixement et fa agafar forces i ànims”. I com ho viuen les mares? L’entrevistada afirma que, si la dona que es disposa a donar a llum ja té “molts sentiments contraposats”, el fet de fer-ho en plena pandèmia “afegeix molt estrès”. Des d’aquest punt de vista, Font recorda que el part és “un moment decisiu i crucial a la vida d’una dona, en què es barreja l’alegria per l’arribada del nadó amb la preocupació respecte a si tot sortirà bé”. Ara, cal afegir a tot això la Covid-19, de manera que moltes mares es pregunten “com els pot afectar la malaltia, a elles o al nen, o si pot dificultar el part”. La llevadora diu que “nosaltres les tranquil·litzem i les ajudem, i mirem d’empatitzar amb elles com ho hem fet sempre”, i ressalta que el coronavirus no ha tingut cap incidència en aquest procés. “L’assistència en el part és essencialment la mateixa, i a més cada membre de l’equip ha de ser més conscient del rol que ha de desenvolupar: llevadores, ginecòlegs, anestesistes... La nostra tasca no varia.” Sí que hi ha hagut canvis, per contra, en l’atenció a dones embarassades per a les quals encara no ha arribat el moment de passar per la sala de parts. “Abans, amb les primeres contraccions venien a l’hospital a fer una valoració. Ara ens truquen, ens expliquen els símptomes i les aconsellem”, relata Font, que conclou que “no en tots els casos és necessari el desplaçament, i ara, si es pot evitar, millor”.