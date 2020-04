“Fer humor sobre tot això pot ser força saludable”

Humor en temps de coronavirus. La situació excepcional que estem vivint no impedeix als còmics seguir fent la seva feina, ni fer acudits sobre la crisi. Ivan Lira (@ivanliraoficial) continua molt actiu a les plataformes Instagram i Tik Tok.

Es pot fer humor en una situació com la que estem vivint? El còmic Ivan Lira (nom artístic d’Ivan Almendros) opina que no només és possible, sinó fins i tot necessari. I ho demostra el fet que, des que es van decretar les primeres mesures de confinament arran de la crisi de la Covid-19, l’humorista no ha deixat de publicar continguts als seus canals d’Instagram i Tik Tok. “Des del primer moment he fet acudits sobre aquest tema, per exemple amb doblatges de vídeos, per treure una mica de ferro a tot el que està passant”, admet l’artista. I afegeix que “el que hem de fer els humoristes és intentar normalitzar qualsevol situació, per anòmala que pugui ser”. En aquest sentit, afirma que el confinament “està donant peu a moltes situacions còmiques amb les quals es pot fer humor una mica surrealista”. Lira entén que el coronavirus té “un vessant tràgic”, però que “fer humor sobre tot això, sempre que no resultis ofensiu, pot ser força saludable. Al cap i a la fi, si a més de no poder sortir de casa també ens hem de passar tot el dia rebent males notícies, podem acabar afectats psicològicament”. L’actor respecta el fet que “hi pugui haver persones, especialment aquelles que estan passant per una situació complicada, a qui no els agradin aquests acudits”, però recorda que “tothom té l’opció de seguir-me o no” a les xarxes, i que si volen fer-ho, fins i tot “em poden criticar”. Després de sumar més d’un milió de seguidors a Instagram, Ivan Lira ha potenciat les darreres setmanes la seva presència a Tik Tok, una xarxa social de vídeos que, tot i que inicialment la feien servir sobretot nens i adolescents, ara està guanyant cada cop més adeptes de totes les edats arreu del món. “En pocs dies he passat de 2.000 a 13.000 seguidors a Tik Tok”, comenta l’humorista. “Es un sistema molt pràctic perquè treballa amb format exclusivament vertical, i permet fer gravacions i edicions molt bones. I a més té els drets de moltes cançons”, fet que dona moltes possibilitats de jugar amb la música. Lira subratlla que ara s’està centrant molt en el tema del doblatge. “De dibuixos animats, programes, pel·lícules... i també he fet muntatges de cançons, algun amb força èxit i que ja han arribat a utilitzar més de 12.000 usuaris.” Des del punt de vista personal, el còmic destaca que la quarantena no ha alterat en gran manera la seva vida quotidiana ni les seves rutines habituals. “El fet de treballar normalment des de casa ajuda molt”, explica Lira, que és autònom i es dedica a la publicitat i a ajudar les empreses a créixer a les xarxes socials. “El que més trobo a faltar aquests dies es sortir al carrer a gravar”, reconeix, tot i que el que més l’ha afectat com a humorista és el fet de no poder oferir espectacles en directe. “No sé quan podré tornar a pujar a l’escenari per fer monòlegs, però la cosa trigarà”, augura.