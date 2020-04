“La festa de Sant Jordi mai no canviarà, és insubstituïble”

Sant Jordi confinat. El Gremi de Llibreters de Catalunya, davant la situació generada per la crisi sanitària, ha decidit ajornar el Dia del Llibre al 23 de juliol. Tot i així, hi haurà diferents iniciatives per mantenir viva la tradició.

Actualitzada 18/04/2020 a les 07:49

No recordo cap ocasió en els darrers cinquanta anys en què no s’hagi celebrat la diada de Sant Jordi.

No havia passat mai que no se celebrés Sant Jordi a cap lloc de Catalunya. Fins i tot durant els anys de la Guerra Civil es va mantenir la diada a diferents poblacions. Tanmateix, atesa la situació actual, hem decidit traslladar-la al 23 de juliol, en els termes i condicions que les autoritats sanitàries i els governs determinin i amb un format adaptat a l’estiu.



Tot i així heu posat en marxa el hashtag #senseparadesperosenseparar per mantenir la diada a través de la xarxa.

Les llibreries no obrirem al públic perquè les autoritats sanitàries no ho aconsellen, però tampoc no pararem l’activitat. Demanem a la gent que es quedi a casa, però alhora fem una crida perquè tothom continuï comprant llibres a la seva llibreria habitual, per telèfon o a través d’internet, perquè entenem que és la millor manera d’ajudar el teixit de llibreries del país, un dels més densos d’Europa i creador d’una festa que se celebra en els cinc continents.



Hi ha previstes altres iniciatives per recordar la festa el dia 23?

Proposem als ciutadans una acció pública, “llibres a l’aire”, que consisteix a sortir al migdia i a les sis de la tarda als balcons, finestres, terrats o patis de casa i llegir en veu alta una estona, per acabar amb un aplaudiment i amb el crit del nom de la llibreria habitual de cadascú.



Malgrat tot, es fa estrany imaginar un Sant Jordi sense la litúrgia de passejar i remenar les novetats a les parades.

És cert, i ens dol a l’ànima la decisió d’ajornar la festa del Dia del Llibre, però el que cal ara és mantenir el vincle amb la nostra llibreria habitual. D’altra banda, en els darrers anys, els llibreters hem fet un esforç de modernització molt important per ser presents a la xarxa i ara és el moment d’aprofitar-lo per impulsar eines com el comerç electrònic i el màrqueting en línia. Tot i així, Sant Jordi no canviarà mai, perquè és insubstituïble.



Heu fet una estimació del que pot suposar l’ajornament en termes econòmics?

És difícil fer cap estimació perquè mai no s’ha donat una situació comparable. No es tracta d’una crisi del nostre sector, sinó que tots els sectors estan tocats, molta gent està sense feina i no sabem quan pot durar aquest panorama. En aquestes circumstàncies, i de cara a Sant Jordi, l’important és mantenir la tradició més que no pas el volum de facturació.



Si la facturació baixa i la situació dura massa temps, moltes llibreries hauran de tancar.

De moment, n’hi ha hagut moltes que han tramitat un ERTO, que és una manera de protegir els empleats. I estem negociant amb l’Estat i la Generalitat mesures per ajudar els llibreters i resoldre la necessitat de liquiditat.