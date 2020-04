“La màxima preocupació són els papers i el Registre Civil”

El coronavirus també està afectant algunes parelles que s’havien de casar a l’abril o al maig

Tres parelles que havien de contraure matrimoni les properes setmanes expliquen com els està afectant el confinament pel que fa als plans de boda que tenien en marxa des de fa molts mesos.

Actualitzada 14/04/2020 a les 07:22

Dues persones, dues vides que s’ajunten i que decideixen contraure matrimoni. Un dia que ha de ser recordat tota la vida, però abans calen molts preparatius ja sigui en l’àmbit burocràtic o perquè la celebració sigui com més perfecta millor. Però arriba un virus i et diuen que no et pots casar. Que aquell dia que estàs esperant durant tant de temps s’haurà d’ajornar per a més endavant, sense saber quan podrà ser.

Aquest és el cas de moltes parelles, com el Dídac i la Dolors, la Carolina i el David o el Jordi i l’Eulàlia (aquesta darrera amb noms ficticis), que s’havien de casar a l’abril o bé al maig. “La nostra major preocupació ara mateix és quant als papers i al Registre Civil”, diuen el Dídac i la Dolors. També preocupa a les dues altres parelles, ja que tenen una vigència de sis mesos fins a casar-se i, si no ho fan abans del juny, probablement hagin de tornar a iniciar els tràmits, a menys que l’administració admeti una pròrroga per la situació excepcional que s’està vivint.

L’Eulàlia i el Jordi, per exemple, s’havien de casar en un altre país d’Europa, on estaven convidats familiars i amics de diversos països. La Dolors i el Dídac es casaven a Andorra el 4 d’abril amb una celebració íntima, igual que la Carolina i el David, també amb el casament programat per al 4 d’abril.

Amb nerviosisme i certa decepció és com ho viuen aquestes parelles, que feia mesos que estaven preparant la celebració. Fins i tot el Jordi i l’Eulàlia han estat més d’un any gestionant-ho. I quina és la millor manera de fer pujar els ànims? Una amiga de la Carolina i el David, per exemple, va decidir fer una videotrucada simulant la seva celebració i, encara que fos al menjador de casa, es van declarar el seu amor que, a més a més, va comptar amb un pastís de celebració.

Malgrat tot, expliquen que han pogut gestionar que la celebració s’ajorni, segurament de cara a la tardor i potser no el dia que més desitgin tenint en compte que les agendes s’hauran de tornar a “quadrar”. I això preocupa els restauradors i organitzadors d’esdeveniments. En aquest sentit, coincideixen que aquest any serà complicat anar endavant i que si la crisi s’allarga a l’estiu podrien tenir dificultats per tancar l’any econòmicament estables. I és que a la primavera i l’estiu no tan sols hi ha casaments, sinó que ara és l’època de primeres comunions, una celebració que també reuneix familiars i amics. A més, els esdeveniment previstos a l’inici del confinament, a mitjan març, ja estaven gairebé enllestits i va suposar que tots els preparatius, sobretot pel que fa als productes alimentaris, es deixessin en desús, suposant la pèrdua d’una suma de diners important.

Sembla que es miri per on es miri a tothom se li han trencat els esquemes i que ha hagut de deixar enrere el que estava fent. Les parelles tenen clar que arribarà el moment de reunir-se amb els familiars i amics, però mentrestant el “sí, vull” haurà de ser des dels seus domicilis.