“Vaig anar a l'Aràbia Saudita amb l'objectiu d'acabar”

Ha finalitzat en segona posició la Titan Series Saudi Arabia 33 anys. Va aficionar-se a la bicicleta de muntanya fa un any i mig i ara s’està preparant per afrontar una de les curses més dures del món a l’abril, la Titan Desert, que es farà al Marroc

Vostè fa temps que està lligada al món de l’esport, especialment al bàsquet, però com sorgeix l’oportunitat de fer la Titan Series Saudi Arabia?

Fa un any i mig que em vaig aficionar a la bici, especialment a la de muntanya. Em van convèncer per apuntar-me a la Titan Desert de l’abril al Marroc i també em van comentar que existia aquesta prova a l’Aràbia Saudita, i a mi no em costa gens apuntar-me a bogeries d’aquestes i soc aquí.



Quant de temps ha entrenat per preparar la cursa?

Concretament per a aquesta cursa, des de mitjan desembre més o menys.