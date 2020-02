“Ens ha animat l'experiència dels altres clubs de lectura”

Fomentar literatura, convivència i català. Teresa Blanco i Laura Casanovas són les responsables de l’acabat de néixer club de lectura de la biblioteca del Pas. Avui fan la segona sessió al voltant de la novel·la ‘Niki, història d’una gossa’.

Segona sessió del club de lectura. La primera va ser com esperaven?

Va superar i de molt les expectatives. Érem conscients que no era fàcil portar a terme un club de lectura per factors com els horaris laborals, però era una pretensió de la direcció de les biblioteques. Vam començar a sondejar i vam veure que encara que fos un grupet petit es podia organitzar i ens vam animar mútuament amb la Laura Casanovas des del centre d’autoaprenentatge.



Quants participants van tenir?

Tenim una dotzena de persones més o menys. No tenia previst tanta gent. Ens va sorprendre gratament.



I són usuaris habituals de