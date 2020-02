“Cal actualitzar la llei de la neu i el transport per cable”

Reivindica que fan tasques com a equip d’emergència. Té 42 anys; és un dels membres fundadors de l’Associació de Pisters d’Andorra. Ha treballat durant gairebé 20 anys a les pistes d’esquí vetllant per la seguretat dels esquiadors.

Què són els pisters?

Els pisters som els que preparem tota l’estació d’esquí i fem tota la prevenció perquè no hi hagi accidents. Això vol dir tenir-ho tot a punt: matalassos de seguretat, xarxes i som els primers que esquiem i els últims que tanquem pistes, per tal de poder donar l’OK. A més a més, també ens encarreguem de fer les evacuacions. També fem part del pla de desencadenament del PIDA (risc d’allaus) i l’observació de la méteo i de la neu.



Com va sorgir la idea de muntar l’Associació?

La idea ve de fa molts anys i ho hem aconseguit tirar