Protagonitzarà demà a la tarda (18 hores) una obra de teatre al Palau de Gel, a Canillo 44 anys. Va fundar el 2012 la companyia d’espectacles Sgratta, amb la qual ha viatjat per tot Catalunya, València i demà Andorra, on representarà ‘La princesa en texans’, una obra que “trenca estereotips”

Quin és l’argument de ‘La princesa en texans’?

Explica la llegenda del Poble Sec, una vila on escasseja molt l’aigua i que la seva única via per aconseguir-ne és la font dolsa. El problema és que al poble hi ha un drac que aprofita sempre que pot per beure’s la poca aigua que hi ha i deixar-ne el poblat sense. És aquí on entra la protagonista, una princesa que intentarà solucionar el problema sense l’ajuda d’un príncep blau. Volem desmuntar el famós mite de la princesa feble.



Com va començar la seva vida en el món del teatre infantil?

La Clara Gavaldà,