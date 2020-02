“Tenim la falsa sensació que la igualtat ja s'ha assolit

Primera resident del 2020 de Faber Andorra Finlandesa. L’estada d’11 dies a Faber li ha permès avançar en la tesi doctoral. També ha pronunciat la conferència ‘Personal is political’, sobre les problemàtiques més freqüents a les relacions heterosexuals

Com va descobrir el projecte Faber?

Fa un parell d’anys vaig poder visitar la residència Faber d’Olot i va ser una experiència molt agradable. La seva filosofia de seguida em va cridar l’atenció, el fet de poder entrar en contacte amb altres persones i debatre sobre diferents qüestions, incloent-hi el meu àmbit d’estudi principal, el feminisme.



I ara ha decidit venir a la residència Faber de la Massana.

Sí, si bé ara la situació és diferent. Estic acabant la tesi doctoral, tinc molta feina per fer i vaig pensar que aquest lloc em proporcionaria un bon entorn per concentrar-me de debò i així