S’incorpora divendres a la clínica Dermandtek d’Escaldes-Engordany Peruana. Fa tretze anys que resideix a Espanya, sobretot a Barcelona. Durant els últims quatre anys ha fet cursos de formació sobre els darrers avenços en ginecologia estètica, funcional i regenerativa.

Com arriba a treballar al Principat? Hi té algun vincle?

En realitat a través de la clínica, ja que Dermandtek té un despatx a la clínica Teknon, on treballo a Barcelona. La veritat és que és la primera vegada que treballaré a Andorra, hi havia vingut abans durant les vacances de Nadal o a esquiar, però professionalment, mai.



Què representa per a vostè aquest projecte?

Iniciar aquest nou projecte a Andorra em fa il·lusió. Dedicarem exclusivament la consulta a aquesta banda de la ginecologia regenerativa, estètica i funcional. I a més trobo molt bonic treballar en una consulta on ho pugui explicar a