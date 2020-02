“Estic molt contenta de l'equip que vam formar”

Ha sumat fins a cinc metalls al Trofeu Borrufa, més l’or del Team Event. 15 anys. Era el seu últim any a la competició andorrana. Ha estat la corredora més premiada de la delegació del Principat i una de les més regulars d’entre tots els participants.

Quin gran Trofeu Borrufa va protagonitzar.

Sí, estic molt contenta, sobretot perquè vaig poder fer cinc medalles en les cinc curses que vaig fer. Tot i fer diverses errades durant les baixades, vaig poder estar al podi cada dia i vaig acabar molt satisfeta.



S’esperava estar tan amunt?

No m’esperava ni molt menys fer les cinc medalles. Potser fer algun podi, o algun metall, estar per allà a prop en general, però realment no tot això.



Què és del que va acabar més orgullosa?

El fet que era el meu últim any, vaig poder gaudir al màxim, va fer bon temps i les condicions eren