“Tinc el privilegi de poder interpretar obres mestres”

Cantarà aquesta tarda a la Gala Benèfica contra el càncer infantil d’Andbank. 55 anys. Nascuda a Tolosa, Guipúscoa, la soprano espanyola ha cantat en grans escenaris arreu del món al costat de grans cantants de la lírica espanyola i internacional. Avui cantarà a l’Andorra Park Hotel

Quan va ser la primera vegada que va debutar com a cantant solista?

La primera vegada que vaig cantar com a solista va ser en un concert amb el cor Eresoinka, que va formar el meu pare i la veritat és que recordo aquells moments amb nervis, com és normal, però també he de dir la veritat, i és que sempre he sentit que era alguna cosa que havia de fer i que no m’estranyava de fer tampoc.



Ha tingut el plaer de cantar al costat d'altres grans cantants de l’òpera com vostè. Si m’hagués de dir un nom, quin seria?