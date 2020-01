“Una solució per a Andorra és una taxa als carburants”

Formarà part d’una taula rodona de la Nuit des Idées dijous a les 18.30 hores al Prat del Roure. 44 anys. Nascut a Tolosa, és professor d’Economia a la Toulouse School of Economics i està especialitzat en l’economia del carboni i de l’energia. Durant l’acte parlarà sobre el valor dels recursos naturals.

Formarà part d’un dels debats de la Nuit des Idées dijous, quines són les seves expectatives?

Estaré en una taula rodona en la qual parlarem de temàtiques molt generals: els recursos naturals, la sostenibilitat, els boscos i la biodiversitat. Parlarem del valor que té aquest capital natural.



Per què va decidir participar en l’esdeveniment?

M’ho van proposar i em va semblar molt interessant venir a Andorra per parlar del medi ambient en aquesta taula rodona. És el meu tema de recerca i, a més, em queda a prop i hi vinc sovint.



Què creu que hauria de fer el Govern per reduir les emissions