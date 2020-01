“Aquest grup vol ser un projecte de llarga durada”

Ball amb música en viu Cofundador d’El Pont d’Arcalís, és l’impulsor de la nova secció de música tradicional de l’Esbart Laurèdia, Andosins, que es presenta demà a l’Auditori Claror (18 h) en el marc de la Mostra 2020 del grup de dansa

Com neix el projecte del grup Andosins? Per diversos motius. Primer, amb El Pont d’Arcalís portem un temps col·laborant regularment amb l’Esbart Laurèdia. Segon, a ells se’ls va ocórrer la idea de tenir un conjunt musical propi després de participar en un festival en què van poder veure com molts esbarts d’arreu d’Europa venien amb el seu grup de música. I tercer, nosaltres a Arsèguel estem gestionant l’Escola Folk del Pirineu, on tenim molts alumnes que poden integrar-se al projecte.



La idea és que el conjunt sigui estable?

Sí, vol ser una iniciativa de llarga durada. Cal pensar que el grup està