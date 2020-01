“Gestionem el 10% de tot el volum de reserves anuals”

Creador d’Esquiades.com i Buscounchollo.com 40 anys. Són un referent del món de l’esquí i el principal client de Grandvalira, Pal Arinsal i Caldea, on envien el 10% de tot el volum turístic. Gestionen part de les reserves de quasi 380 allotjaments

D’on sorgeix la iniciativa per crear Esquiades.com?

Sempre m’ha apassionat internet i el meu cosí organitzava esquiades per la gent del poble i vaig veure que la plataforma EasyJet anava en auge. Llavors vaig creure necessari oferir un lloc web on la gent pogués fer packs.



Són uns dels principals portadors de clients al Principat.

Correcte, juntament amb Booking.com, no sé ben bé quin està en primer lloc i qui en segon. Entre el 15 i el 17% del que venem és a Andorra. Som el principal client de Grandvalira, Pal Arinsal, així com de Caldea, gestionem el 10% de tot