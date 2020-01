“Som reconeguts a tot el món perquè hem fet els deures”

Al Principat hi ha 106 persones federades que practiquen arts marcials com el kungfu. 51 anys, nascut a Espanya, en fa 35 que resideix a Andorra i és secretari general d’afers internacionals de la Federació Andorrana de Wushu i Kungfu i membre del comitè executiu de l’europea.

Representa Andorra a la Federació Europea de Wushu. Com?

A la Federació Andor­rana soc, a més de director tècnic, secretari general d’afers internacionals. A l’europea després del president i el vicepresident hi ha quatre membres del comitè executiu i jo en soc un.



La Federació Europea s’acaba de refundar. Per què?

Ha estat per una decisió presa per la Federació Internacional en una assemblea que es va fer l’any passat a Xangai. Neix amb una ferma vocació de cooperació mútua entre els membres i basarà el funcionament en els principis de transparència de gestió, de solidaritat, de democràcia i d’igualtat entre