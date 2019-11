“Un conte t'ha de nodrir i fer-te créixer com a persona”

Participant assídua del cicle ‘Nascuts per llegir’, dissabte tornarà a ser-hi per presentar ‘Contes que respiren calma’. La cita serà a la biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria a les 11 hores

Què proposa amb aquesta sessió?

L’objectiu és que els infants reflexionin sobre el concepte de la calma i que els adults, de passada, també es relaxin, i surtin de l’espectacle amb recursos i eines a l’hora d’apreciar aquests moments.



En una època en què impera la immediatesa, sembla una tasca impossible...

Sí, però és important que els nens aprenguin la importància de tenir paciència. En el dia a dia han de saber esperar per a moltes coses: per menjar, per jugar, perquè arribi el seu aniversari... però també és cert que aquesta espera es fa més o menys feixuga en funció