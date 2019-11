“Vivim amb preocupació tot el que passa a Xile”

Va arribar al Principat fa 15 anys amb només 26. Va néixer fa quaranta-un anys, a Santiago de Xile, la capital de l’estat andí. Treballa al sector de l’hosteleria i forma part de l’Associació dels Xilens a Andorra com a secretària

En l’àmbit andorrà, qui conforma l’associació?

Principalment som els xilens residents aquí. Però també hi ha persones d’altres nacionalitats, però a títol individual.



I a vostè, què la va portar a Andorra?

En el seu moment, vaig venir per buscar noves oportunitats de feina i millorar la qualitat de vida.



Com la va acollir el país?

Molt bé! Em sento molt afortunada i agraïda per tot el que m’ha donat Andorra.



Amb el català, com va?

Ja el parlo i l’entenc. Em van posar facilitats per aprendre’l.



Parlant de Xile, com valora la situació i el que està passant les darreres setmanes?

A Xile hi ha protestes diàries, moltes