“Tothom qui pateix la guerra queda marcat interiorment”

Nascuda a Kabul, amb 8 anys una bomba la va deixar sis mesos en coma. En recuperar-se va fer-se passar per noi 11 anys per poder treballar i alimentar la seva família. Ha posat en marxa l’ONG Ponts de Pau.

Amb 21 anys, començar de nou en un país que no coneixia, amb una cultura i una llengua que no coneixia, deu ser una experiència dura?

Tothom que pateix una guerra queda marcat, potser no físicament, però sí psicològicament i emocionalment. El meu únic avantatge va ser trobar una família d’acollida que m’ha acompanyat molt i m’ha ajudat a fer-me resilient.



Com va anar l’encontre amb la família que la va acollir?

Vaig venir a Barcelona per mitjà d’una ONG per a una operació a l’Hospital Clínic. Llavors el meu cos s’estava desenvolupant però la pell cremada no es desenvolupava igual que la