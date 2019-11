"Quan vaig arribar van pensar: 'Què fa aquí un noi?'"

23 anys, fa rítmica des dels 11. Nascut a Granada, es va instal·lar al país fa un any i mig i ara és un dels integrants del conjunt mixt del GAEE, que aquesta setmana competeix a l’Eukalgym de Bilbao.

Com va començar en el món de la gimnàstica rítmica?

Tinc un grup d’amigues amb les quals sortia de petit que en feien i m’ensenyaven el que havien après a les classes. A mi m’agradava molt i ho volia fer, però aquest esport no estava gaire ben valorat per als nois. Als meus pares els va impactar quan els vaig dir que volia fer un esport que segueix reconeixent-se com a esport de dones. Però ells em van dir que ho provés a veure com anava.



Li va costar fer el pas?

Em va costar perquè a l’escola vaig patir molt bullying