“Volia fer un homenatge a l'Andorra dels anys 30 als 60”

Ha publicat un llibre d’eines de pagesia andorrana. 74 anys. Nascut en una casa de pagès a Canillo, la seva primera feina i durant les vacances escolars va ser la pagesia. Va estudiar Ciències Físiques a la Universitat de Ciències de Montpeller.

Com va sorgir la idea d’escriure i publicar aquest llibre?

Fa uns tres anys estava amb tres amics parlant de la pagesia a Andorra de fa temps, quan només s’utilitzava l’energia humana i dels animals. Comentàvem que avui en dia moltes eines que s’utilitzaven dels anys trenta als seixanta molta gent ja no les coneix. A partir d’aquest moment va sorgir la idea de fer una recerca en aquest sentit.



Per tant, només hi podem veure descripcions d’eines relacionades amb la pagesia?

No, a part de les descripcions també hi podem veure imatges d’aquell temps, com també anècdotes que recordo de la vida