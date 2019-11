“Andorra ha millorat molt el seu nivell gastronòmic”

El xef de l’Hotel Coma fa cinc anys que és al capdavant d’aquest establiment d’Ordino. Es dedica a la cuina des dels 14 anys i ha treballat en restaurants tan prestigiosos com El Far de Sant Sebastià.

Ha guanyat un dels premis de la Mostra Gastronòmica d’Ordino gràcies a un plat que combina la xocolata i el foie. Com va sorgir la idea?

Fa cinc anys que porto el restaurant de l’Hotel Coma i aquest esdeveniment sempre és una oportunitat de lluir la nostra cuina. És un incentiu per ser més creatius i fer que els visitants gaudeixin menjant el que preparem. A la gent li encanta tastar coses noves. Busquem que se sorprengui.



És el primer any que es voten els millors plats i han passat per davant d’un restaurant que té una estrella Michelin.

És una bona iniciativa,