“Sense bodes i comunions és difícil guanyar-se la vida”

Ha protagonitzat durant els últims dos mesos una exposició fotogràfica a la sala Bingo Star’s. Trenta-sis anys. Nascut a Girona però criat a Canillo, la fotografia sempre ha estat la seva passió, el seu ‘hobby’. Generalment retrata paisatges del país i la Vall d’Incles és el seu lloc preferit

Com definiria la seva carrera com a fotògraf?

Bé, no sé si parlaria de carrera o no, però tot va començar com un hobby, una passió que tenia, fer fotos allà on anava, sempre que feia un viatge retratava el que veia. Mica en mica vaig aconseguir reunir més i més fotografies i ara, tot i que no em dedico en exclusiva a això, presento la meva primera exposició.



Què s’hi ha pogut trobat la gent que hi ha anat i quin ha estat el feedback?

S’ha trobat un recull de fotografies del país, sobretot de la Vall d’Incles, però també n’hi havia