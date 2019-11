“El Brexit també ha generat oportunitats d'inversió”

Va explicar la seva visió del Brexit a clients de MoraBanc. Advocat amb una àmplia experiència en operatives nacionals i internacionals tals com fusions i adquisicions, i assessora grups internacionals en projectes d’inversions a Europa

Quins són els neguits que us van fer arribar els andorrans sobre el Brexit?

Hi va haver una alta participació a la conferència organitzada per MoraBanc, no només d’andor­rans interessats en el Brexit, sinó de britànics que viuen aquí. Volien conèixer com els pot afectar el context polític i econòmic en la seva situació, ja sigui personal o econòmica. També com afecta el país en general.



És diferent la perspectiva que es té del Brexit vivint a Londres?

Diferent en el sentit que reps més inputs directes del que passa. Però realment no en sabem més per estar allà, que és el que